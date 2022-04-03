Barcelona Başkanı, Avrupa Süper Ligi'ni geliştirebilmek için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile de görüştünü vurgulayan Laporta, Avrupa futbolunu kurtaracak gerekli projenin bu olduğunu söyledi.

Bu projenin, yerel liglere zarar vermeyeceğini belirtirken Avrupa Süper Lig’inden ayrılmadıklarının altını çizdi.

Ne söylendi?

Başkan Laporta, TVE’ye şu ifadeleri kullandı:

”Real Madrid Başkanı Florentino Perez'le görüştüm. Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmıyoruz ve onu geliştirmek için çalışmayı sürdüreceğiz.

“Avrupa Süper Ligi, Avrupa futbolunu kurtarabilmek için gerekli olan şeydir.

"Bu proje, futbolun ekosistemine dahil olacak ve söylendiği gibi yerel liglere zarar vermeyecek."

Laporta, Avrupa Süper Ligi'nin kurulumunda yer alan ancak gelen tepkiler üzerine projeden çekilen 9 takımın, kendilerine gizlice destek verdiği söyledi.

"UEFA ile iş birliğimizi sürdürüyoruz. Manchester City ve Paris Saint Germain'in inanılmaz bir ekonomik gücü var ve onlara karşı savaş halindeyiz.

"Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricinde diğer takımlar sessizliklerini koruyor.

"Gizli gizli bize destek veriyorlar. Bunu bize söylüyorlar."

"Zarar verecek adımlar atmayacağız"

Kulübün ekonomik durumuna da değinen Laporta, 2023-24 sezonuyla birlikte sorunların çözüleceğini belirtti.

Spotify'la imzalanan sponsorluk anlaşmasının, sorunların çözümüne büyük bir katkı sağlayacağına dikkat çeken Laporta, "Şu anda kulübü; oyuncuların, teknik ekibin, çalışanların ve yönetim kurulunun önüne koyduğumuzu söyleyebilirim.

"Maaş tablomuza ve finansal durumumuza zarar verecek herhangi bir adımı atmayacağız" dedi.

Laporta ayrıca, geçmiş dönemlerde olduğu gibi yüksek maaş ve bonservis ödemesi yapmayacaklarını da ifade etti.

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