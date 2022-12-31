Genç oyuncu, bu sezon sergilediği üstün performansla iki Londra kulübünü birbirine düşürdü.

NE OLUYOR? Arsenal, geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Ukraynalı oyuncuyla ilgileniyor ve en son teklifleri olan 55 milyon £ (66.4 milyon Dolar) reddedildi.

Shakhtar, Mudryk için yaklaşık 90 milyon Euro beklediklerini açıklarken The Guardian, Chelsea'nin de oyuncuyla ilgilendiğini ve hatta oyuncuyu, Arsenal'in elinden kapabileceğini açıkladı.

BÜYÜK RESİM: Hücum hattı; Graham Potter ve yeni sahipler tarafından hedeflenen kilit bir alan oldu.

RB Leipzig'in forveti Christopher Nkunku için yaz transfer döneminde ve Molde'nin forvet, David Datro Fofana için ocak ayında yapılan anlaşmalar sonuçlandırıldı.

Bu sezon Shakhtar'da, Şampiyonlar Ligi'nde üç gol ve iki asistle etkileyici bir performans sergileyen Mudryk için Maviler, astronomik transfer ücretini ödemeye kararlı görünüyor.

Chelsea, bu transferi tamamlarsa ön hattında çok sayıda hücum seçeneği olacak.

VE DAHA FAZLASI: Kulüpteki son gelişmeler göz önüne alındığında bu olasılık zor olabilir. Yeni bilgilere göre Chelsea, Enzo Fernandez'in 120 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini karşılamayı da istiyor.

Monaco'nun defans oyuncusu Benoit Badiashile için de 35 milyon Euro'luk bir anlaşma neredeyse tamamlandı.

Maviler, Fernandez'e alternatif olarak Brighton'ın orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister için de bir transfer hamlesi yapmayı planlıyor.

Bu durumlar, şimdilik Mudryk'ın Potter'ın ocak ayında takıma katılmasını zorlaştırıyor. Ancak, yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşmesi daha olası...

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? Son haftalarda birden fazla oyuncunun Chelsea'ye katılmasıyla, hangi yıldızların Stamford Bridge'in kapısından geçeceğini yalnızca zaman gösterecek.