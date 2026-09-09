Chelsea, Leeds United karşısında ikinci yarıda yaşanan sıra dışı gelişmelerin ardından EFL Cup'ta son 16 turuna yükseldi. The Blues, 51. dakikada 0-2 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi tam 6-3 kazandı.

Jorrel Hato'nun maç boyunca yedek kulübesinden çıkmadığı Chelsea, ilk yarının ortalarında Tarik Muharemovic'in golüyle geriye düştü. Muharemovic, kısa süre önce de açılış golü için önemli bir fırsatı değerlendirememişti.

Leeds, üstünlüğünü devre arasına taşırken ikinci yarıya da çok iyi başladı. Brenden Aaronson, skorun 2-0'a gelmesi için üç dakikadan az bir süreye ihtiyaç duydu.

Bir sürpriz sonuç kapıdaymış gibi görünüyordu, ancak durum hiç de öyle olmadı. İkinci yarının başında oyuna giren Cole Palmer, takımını sırtladı ve attığı iki golle Chelsea'nin 55. dakikada yeniden eşitliği yakalamasını sağladı.

Momentumu eline alan Chelsea, Pedro Neto'nun golüyle öne geçti, ardından Danny Welbeck de skora katkı yaptı. Bu arada 2-2, 3-2 ve 4-2'lik gollerde asist yazılan isim yaz transferi Morgan Rogers oldu.

Leeds kolay pes etmedi ve Dominic Calvert-Lewin'in golüyle farkı bire indirdi, ancak sonuç alma umudu kısa süre sonra Valentín Barco'nun 5-3'lük golüyle hızla söndü.

Arjantinli oyuncu uzatma dakikalarında 6-3'lük golde de kritik rol oynadı. Pasıyla Welbeck'e geceki ikinci golünü attırdı: 6-3.