Chelsea, Sarri'nin yerine Zidane'ı istiyor

Real Madrid'le büyük başarılar yakalayan Zinedine Zidane'ın yeni adresi Premier Lig mi oluyor?

Chelsea'de Maurizio Sarri'nin günleri sayılı.

Maviler, Premier Lig'de Manchester City deplasmanından 6-0'lık yenilgiyle döndüler ve Teknik Direktör Sarri topun ağzına geldi. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Chelsea'de Roman Abramovich'in İtalyan teknik adamla yolları ayırması gündemde.

The Sun'ın iddiasına göre Abramovich'in hedefinde Real Madrid'le üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi zaferi tadan Zinedine Zidane var. Fransız teknik adam Premier Lig'de takım çalıştırmaya sıcak bakıyor.

Chelsea, Zidane'la anlaşmayı, Real Madrid'e gitmesi beklenen Eden Hazard'ı takımda tutabilmek adına kilit bir hamle olarak da görüyor.