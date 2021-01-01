Chelsea Saint-Etienne'in genç yıldızı Lucas Gourna-Douath'ın peşinde

Genç oyuncu transferine öncelik veren Chelsea, Saint-Etienne'in 17 yaşındaki oyuncusu Lucas Gourna-Douath'ı transfer etmek istiyor

Frank Lampard'ın ardından göreve Thomas Tuchel'i getiren Chelsea, bir yandan gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Maviler, Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath'ı renklerine katmak istiyor.

The Sun'da yer alan habere göre; koronavirüs salgınının finansal etkisi nedeniyle zor günler geçiren Fransız kulübü genç yıldızı satmaya sıcak bakıyor. Ancak bu transferde yalnız değil. Leipzig ve Milan da Gourna-Douath'ı kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında gösteriliyor.

22 milyon sterlin teklif edilecek

Chelsea, Fransa U17 Milli Takımı'nda da görev yapan Gourna-Douath için 22 milyon sterlin'i gözden çıkardı. Öte yandan oyuncunun menajerleri, genç yıldızı İngiltere Premier Ligi'ne götürmek istiyor.

2018 ylında Saint-Etienne altyapısına transfer olan Gourna-Douath, bu sezon Fransa Ligue 1'de 23 karşılaşmada forma giydi. Geleceği en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Gourna-Douath, Fransa'nın yanı sıra Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşlığı da bulunuyor.