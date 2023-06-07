Premier Lig ekibi Chelsea, PSG'nin yıldızı Neymar'ı diğer devlerin elinden almayı planlıyor.

NE OLDU? Brezilyalı forvet, Ligue 1 şampiyonu için harika bir formdaydı, toplamda 29 maçta 18 gol attı ve 17 asist sağladı, fakat Şubat ayındaki ayak bileğindeki sakatlık tüm planları bozdu. Sezonun geri kalanında formasından uzak kaldı.

Durum böyle olunca, geçmiş defterler de açıldı ve beklentileri karşılamada büyük ölçüde başarısız oldu.

Parc des Princes'te dört yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen, taraftarlar onun kulüpte kalmasını kesinlikle istemiyor.

BÜYÜK RESİM: Le10Sport'a göre Chelsea; Manchester United ve Newcastle United'ın ardından Neymar transferi için devreye girdi.

Premier Lig'de kasvetli bir sezonun ardından, Chelsea'nin yeni menajeri Mauricio Pochettino'nun, daha önce 2021-22 sezonunda PSG'de teknik direktörlük yaptığı sırada birlikte çalıştığı yıldıza onay verdiği bildirildi.

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SIRADA NE VAR? Chelsea gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacağı için Neymar'ın Stamford Bridge'e gidip gitmeyeceği henüz belli değil.

Ayrıca, Brezilyalı oyuncunun PSG'den ayrılması durumunda Manchester United'a da katılma olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor.