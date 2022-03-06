Chelsea’de 20 yıllık Roman Abramovich dönemi, ülkesi Rusya’nın Ukrayna’yı haksız yere işgal etmesiyle sona ermek üzere.

Mavilerin patronunun, Putin’le iddia edilen bağlantıları araştırılırken kulübünü satılığa çıkardı.

Abramovich, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa kadar Chelsea taraftarlarının büyük bir takdirine sahipti.

2004-05 sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Maviler, kupa koleksiyonuna birçok önemli kupa daha ilave etti.

Ancak Chelsea’nin patronu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İngiltere’deki iyi imajını kaybetti.

Ve böylece güvenlik konusunda da bazı önlemler almak zorunda hissediyor.

Silahlı güvenlik tuttu

The Sun’da yer alan habere göre; Rus milyarder, kendisini koruması için silahlı korumalarla maçlara gidiyor ve yoğun bir güvenlik önlemi altında işlerini çözmeye çalışıyor.

Ancak Abramovich, Birleşik Krallık'ta silah taşımanın yasalara aykırı olduğunu unutmuş gibi görünüyor. Ya da güvenliğini sağlamak için bundan başka bir çözüm yolu olmadığına inanıyor.

Chelsea taraftarlarının; oluşan durumdan dolayı pek de memnun olmadığı aktarılırken şu ana kadar büyük bir saygı gösterdikleri patronlarına karşı görüşleri değişti.

Abramoviç'in zenginliği ve futbola yaptığı milyonlarca yatırım nedeniyle insanların ona gıpta ile baktığı bir dönem vardı, ancak şu anda o günler geride kaldı.

Artık çevresindeki herkesin Rus milyarderden uzaklaştığı ve onunla herhangi bir iş konusunda uzlaşanların sayısının da oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Chelsea’nin patronu da bunun farkında, ve bu yüzden kulübünü satışa çıkardı. Chelsea’nin satılmasının ardından bütün parayı hayır kurumlarına bağışlayacağına söz verdi.

Belki de böylece, insanların kendisine karşı değişen düşüncelerini yine olumluya çevirmek istiyor.

Ancak, haksız bir şekilde Ukrayna’yı işgal eden Rusya ile bağlantısı olduğu söylenen Abramovich için bağlı bulunduğu gücün bedelini ödediği de ifade ediliyor.

Yarmolenko eşi ve çocuğu için İngiltere’den ayrıldı

Öte yandan, West Ham United'da oynayan Andriy Yarmolenko, Rusya'nın haksız ve sebepsiz bir şekilde Ukrayna’yı işgalinin ardından Polonya'ya kaçan eşi ve çocuğunu kurtarmak zorunda kaldı.

Ülkesinin tüm zamanların en çok forma giyen üçüncü oyuncusu olan Yarmolenko, kulübünden mazeretini bildirerek izin aldı.

Futbol oynaması gereken dönemde, ailesi için takımdan ayrılmak zorunda kalan Ukraynalı futbolcu bir süre forma giyemeyecek.

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