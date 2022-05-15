Mason Mount'un "Wembley Laneti" kariyerini mahvetmeye devam ediyor ve GOAL, Chelsea’nin yıldız futbolcusunun son acısını açıklamak için burada.

23 yaşındaki futbolcu, 2017'de Chelsea'nin altyapısından çıkış yaptığından beri İngiliz futbolunun en iyi genç oyuncularından birisi olarak ortaya çıktı.

Orta saha oyuncusu, Frank Lampard yönetimindeki Maviler için önemli bir oyuncu olarak öncelikle Vitesse daha sonra Derby County’de forma giydi ve etkileyici bir performans sergiledi.

Şimdi de Thomas Tuchel'in takımında parlıyor, ancak Wembley'deki kötü anıları, onun mükemmel performansına gölge düşürüyor.

Mount’un Wembley 'laneti' nedir?

"Wembley Laneti" Chelsea oyun kurucusunun ikonik stadyumda oynarken bariz bir şekilde kötü şansına atıfta bulunan bir kavram oldu.

Mount, uluslararası düzeyde de bir takım kayıplar yaşadı.

İngiliz oyuncu, son olarak Chelsea’nin 2022 FA Cup finalinde Liverpool'a penaltı atışlarıyla yenilmesiyle bu lanete bir yenisini daha ekledi.

23 yaşındaki oyuncu, penaltı atışları sırasında gol atamayınca takımının mağlubiyetine olumsuz bir katkı sundu ve Kırmızılar’ın kupaya uzanmasını izledi.

Mason Mount, Wembley'de kaç final kaybetti?

İngiliz orta saha oyuncusu, Wembley'de dördü Chelsea oyuncusu olarak toplamda altı final maçını kaybetti.

23 yaşındaki futbolcu, 2020 ve 2021 FA Cup finallerinin yanı sıra 2022 İngiltere Lig Kupası finalinde de kaybeden taraftaydı ve 2019'da Derby ile Şampiyonluk play-off finalinde de sahadan boynu bükük bir şekilde ayrıldı.

Bununla birlikte, Wembley'de Mount adına en acı mağlubiyet, İngiltere'nin 1966 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kupasını kazanma ihtimali olan İtalya maçıydı ve o büyük maçı da penalltı atışlarıyla kaybettiler. Mount, yine üzgündü.

23 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar oynadığı altı maçtan da eli boş ayrıldı ve Wembley'deki kötü şansının bir gün tersine dönmesini umacak.

Mount'un Wembley karnesi

Tarih Fikstür Mücadele 27 Mayıs 2019 Aston Villa 2-1 Derby Championship play-offs 1 Ağustos 2020 Arsenal 2-1 Chelsea FA Cup 15 Mayıs 2021 Chelsea 0-1 Leicester FA Cup 11 Haziran 2021 İtalya 1-1 İngiltere (İtalya 3-2 penaltılar) Euro 2020 27 Şubat 2022 Chelsea 0-0 Liverpool (Liverpool 11-10 penaltılar) Carabao Cup 14 Mayıs 2022 Chelsea 0-0 Liverpool (Liverpool 6-5 penaltılar) FA Cup

Daha fazlası için:

PSG yıldızı Lionel Messi'nin babası Jorge, oğlunun yeniden Barcelona'ya dönme olasılığı hakkında konuştu: "Umarım bir gün Barcelona formasını yeniden giyer"