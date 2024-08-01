Şu anda sezon öncesi turu için Amerika'da bulunan Chelsea, Çarşamba günü Club America'yı 3-0 yenerek Maresca yönetimindeki ilk galibiyetini elde etti. Londra ekibi hala bir forvet ve bir kanat oyuncusu arayışında ve bu hafta Napoli'den Victor Osimhen'in transferiyle ilgili güçlü bağlantılar kuruldu.

Ancak görünen o ki sahanın diğer ucunda da gözlerini açık tutmaya devam ediyorlar ve Mokbel, kulübün 55-60 milyon sterlin değerindeki Forest defans oyuncusu Murillo'yu izlemeye devam ettiğini bildirdi.

Murillo'nun performansı

Murillo Premier Lig'deki ilk sezonunda etkileyici bir performans sergiledi. Geçen yaz Corinthians'tan geldikten sonra Forest'ta çok başarılı oldu ve kendisini ligin en iyi genç savunmacılarından biri olarak kabul ettirdi. Forest üst üste ikinci sezonda da düşme hattından kurtulurken 22 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda 36 maça çıktı ve kulüpte kalırsa gelecek sezon da kilit oyunculardan biri olacağına şüphe yok.

Murillo yakın zamanda The Telegraph'a verdiği bir röportajda düzenli maç süresine ihtiyacı olduğunu ve bir sezon daha Forest'ta kalmasının bir oyuncu olarak olgunlaşmasını sağlayacağını söyledi ancak sonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini de itiraf etti.

Chelsea bu yaz Tosin Adarabioyo ile sözleşme imzaladı, genç defans oyuncusu Aaron Anselmino ise Arjantin ekibi Boca Juniors'tan transferini tamamlamaya çok yakın. Kulüp Trevoh Chalobah'ı elden çıkarmaya çalışsa da daha fazla savunma oyuncusu için yer yok ancak Chalobah'ın ayrılması halinde Maresca'nın takımı yeni bir takviye gerçekleştirebilir.