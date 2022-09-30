Chelsea'nin yeni menajeri Graham Potter, Thomas Tuchel ile kendisini karşılaştırmak istemediğini söyledi

Graham Potter, Chelsea'nin bir önceki menajeri Thomas Tuchel ile karşılaştırılmakla ilgilenmediğini açıkça belirtti.

NELER OLDU? Chelsea'de Tuchel'in kovulmasının ardından göreve gelen yeni menajer Graham Potter, Crystal Palace maçı öncesi açıklama yaptı. Potter, Tuchel ile kendisi arasında yapılan karşılaştırmalarla ilgilenmediğini açıkça belirtti.

NE SÖYLENDİ? Potter, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Herkesin futbol hakkında farklı bir fikri vardır. Thomas'a ve ekibine büyük saygım var. Kendimi onunla veya başka biriyle karşılaştırma işinde değilim." şeklinde konuştu.

BÜYÜK RESİM: Chelsea'de Tuchel'in yerine getirilen Potter, şu an İngiltere'deki en başarılı genç teknik adamlardan biri olarak kabul ediliyor. Östersunds, Swansea ve Brighton'da etkileyici bir sonuç yakalayan Potter'ın Chelsea'de de başarılı olabileceğine inanılıyor.

Öte yandan 589 günlük bir sürenin ardından takımdan alınan Tuchel ise bu süre zarfında Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Külüpler Dünya Kupası'nı kazanmış bir isim.

İKİ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

Getty

Getty

CHELSEA İÇİN SIRADA NE VAR? Chelsea, cumartesi günü Crystal Palace ile karşılaşacak ve çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde AC Milan'ı Stamford Bridge'de ağırlayacak.