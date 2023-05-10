Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girecek olan Londra ekibi, Bayern Münih’teki geleceği belirsiz olan Senegalli yıldızı istiyor.

Premier Lig’de bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve gelecek sezona Mauricio Pochettino ile girmeye hazırlanan Chelsea, Bayern Münih’te beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Sadio Mane’yi gündemine aldı.

Liverpool’dan büyük umutlarla transfer edilen ancak Robert Lewandowski’nin yerini dolduramayan golcü oyuncunun Bayern tarafından gözden çıkartılması beklenirken, temaslar da kısa süre içinde başlayacak.

Pochettino onay verdi

Football Insider’da yer alan habere göre bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 36 maça 12 gol ve 5 asist sığdıran 31 yaşındaki oyuncu son dönemde Thomas Tuchel tarafından ilk 11’de değerlendirilse bile Leroy Sane ile yaşadığı kavga oyuncunun takımdaki durumunu belirsizliğe sürükledi. Senegalli oyuncunun da Allianz Arena’dan ayrılma isteği, bu yöndeki iddiaları güçlendirdi.

Pochettino yönetimindeki ilk imzasını Mane’ye attırmak isteyen Chelsea’de bu transferin Arjantinli teknik direktörden onay aldığı kaydedilirken, Mane de yeniden Premier Lig’de oynamaya sıcak bakıyor. Ada’da daha önce Southampton ve Liverpool formaları giyen Mane, Jürgen Klopp yönetiminde ligin en etkili hücum oyuncularından birine dönüşmeyi başarmıştı.