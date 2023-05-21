Juventus’ta beklentileri bir türlü karşılayamayan Sırp yıldız yeni sezonda Premier Lig’de boy gösterebilir.

Önümüzdeki sezona teknik direktörlük koltuğunda Mauricio Pochettino ile başlamasına kesin gözüyle bakılan Chelsea’de santrfor arayışları sürerken, gündeme gelen son isim Juventus’un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic oldu. ESPN’de yer alan habere göre Londra temsilcisi ekonomik olarak zor bir dönemden geçen İtalyan ekibinin kapısını 80 milyon euroluk teklifle çaldı.

Habere göre oyuncuya Fiorentina günlerinden bu yana büyük bir ilgi duyan Chelsea, Juventus’a Vlahovic için teklif yapan ilk takım oldu. Sakatlığı nedeniyle bu sezon 14 maç kaçırmasına rağmen 14 gole ulaşan ve son dönemde formunu yeniden kazanan Vlahovic, Torino ekibine transferinin ardından Fiorentina taraftarlarından oldukça büyük bir tepki görmüştü.

Dünya Kupası'nda bekleneni veremedi

Fiorentina ve Juventus formaları giydiği geçtiğimiz sezonu 29 golle tamamlayan yıldız oyuncu, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Sırbistan adına büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Partizan altyapısından yetişen golcü oyuncu 82 milyon euroluk bonservis bedeliyle Juventus’ta kulüp tarihinin en pahalı oyuncularından biri olarak tarihe geçmişti.