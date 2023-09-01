Jeremy Doku transferinin ardından Manchester City’de forma şansı azalan genç oyuncu, Chelsea’ye transfer oldu.

Yaz transfer döneminde yaptığı astronomik takviyelerle dikkatleri çeken Chelsea, kadrosunu son şampiyon Manchester City’nin kanat oyuncusu Cole Palmer ile güçlendirdi. Londra ekibi 21 yaşındaki oyuncunun transferini 42 milyon sterlin karşılığında tamamladı. Yedi senelik sözleşme imzalayan genç oyuncu, Jeremy Doku transferiyle birlikte gözden çıkartılmıştı.

Bu transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Manchester City’nin bu yaz akademi oyuncularının satışından elde ettiği bonservis geliri 107 milyon dolara yükseldi.

City'de altyapı zenginliği

City hatırlanacağı gibi Palmer’dan önce de kaleci James Trafford'un Burnley’e, Shea Charles'ın Southampton’a ve Carlos Borges’i Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax’a satarak önemli gelirler elde etmişti.

City’de oynadığı süre boyunca harika bir zaman geçirdiğini belirten Palmer, “18 yaş altı takımının kaptanlığını yapmamın üzerinden uzun bir zaman geçmedi. Üç kupayı da kazanan takımın içinde yer aldım ve şimdi Süper Kupa’yı kazanan oyunculardan biri olarak ayrılıyorum. Tüm bu başarıların içerisinde yer almaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.