Moises Caicedo’yu kadrosuna katan Chelsea, transferde durmak bilmiyor.

Premier Lig’de sezona 1-1’lik Liverpool beraberliğiyle başlayan Chelsea’nin bir sonraki transferi Crystal Palace'ın kanat oyuncusu Michael Olise olacak gibi görünüyor. Mauricio Pochettino’nun takımının bu transfer için 45 milyon sterlin ödemeye hazır olduğu belirtilirken, bu yaz Manchester City’nin de gündemine gelen Fransız oyuncu da kariyerini Chelsea’de sürdürmeye sıcak bakıyor.

Evening Standard’da yer alan habere göre Chelsea bu transferi gerçekleştirmesi halinde bu yaz ödediği bonservis bedeli 400 milyon sterlinin üzerine çıkacak.

Lavia elden kaçıyor

Londra ekibi son olarak Brighton’un orta saha oyuncusu Moises Caicedo’yu 115 milyon sterlin karşılığında transfer etmiş ve Premier Lig’in en gözde orta saha oyuncusunu Liverpool’un elinden kapmıştı.

Öte yandan Southampton forması giyen Romeo Lavia’yı da kadrosuna katmak isteyen Chelsea, bu transferde ise büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak gibi görünüyor. Southampton’ın Liverpool’dan gelen 60 milyon sterlinlik teklifi kabul etmesinin ardından Lavia’nın kariyerine Jürgen Klopp’un takımında devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.