Chelsea, kaptan Reece James'in sakatlık nedeniyle sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.

NE OLDU? James, Chelsea'nin geçen sezonki son yedi maçında diz sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Yeni sezonun ilk maçında Liverpool'a karşı etkileyici bir performans serileyen sağ bek, antrenmanda yeniden sakatlandı. 23 yaşındaki oyuncu önümüzdeki birkaç hafta boyunca forma giyemeyecek.

NE SÖYLENDİ? Chelsea'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Reece James, bu hafta antrenmanda aldığı bir darbe nedeniyle değerlendirmelere tabi tutularak tedaviye başlıyor."

BÜYÜK RESİM: İngiliz millî oyuncu, yeni sezonda Chelsea'nin kaptanı seçildi ve geçen hafta Liverpool ile oynanan 1-1 biten ligin açılış maçında ilk 11'deydi. Maviler, yazın Malo Gusto'yu 30 milyon Sterlin (38 milyon $) ile kadrosuna katsa da James'i uzun bir süre için kaybetmek büyük bir darbe olur.

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VE DAHA FAZLASI: The Athletic'e göre, Wesley Fofana ön çapraz bağ sakatlığından kurtulurken, Benoit Badiashile ve Trevoh Chalobah'ın ise sakatlıkları devam ediyor. Chelsea bu eksikler nedeniyle şu anda savunma seçenekleri konusunda biraz zayıf.

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SIRADA NE VAR? Chelsea, yeni sezonda Premier Lig'e geri dönerken pazar günü ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda West Ham ile karşılaşacak. James ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.