İngiliz futbolcu, Chelsea'nin Manchester United'ı konuk ettiği maçta tribünde yeşil saçıyla görüldü.

James, Chelsea - Man Utd maçında görüldü

Sportif, canlı yeşil saç modeli

Yeni tarzı büyük ilgi gördü

NE OLDU? Chelsea, cumartesi günü Manchester United'ı ağırlarken, daha önce sakatlanan sağ bek James, kalabalığın içinde yeni bir tarz ile görüldü. Taraftarlar, James'i tribünde yeşil bir ceket ve parlak yeşil saçları ile gördükten sonra internette adeta çıldırdı.

DAHA BÜYÜK RESİM: James, dizindeki sakatlığı düzeltmek için ameliyat oldu ve Chelsea için kenarda vakit geçirirken Dünya Kupası için şüpheli görünüyor. Ancak yeni, ilginç görünümüyle Stamford Bridge'de görünerek taraftarların kendisini unutmamasını sağladı.

TEPKİ:

JAMES'İ NE BEKLİYOR? 22 yaşındaki oyuncu stilinin zirvesindeyken, Dünya Kupası'na katılmak için sakatlıktan kurtulmak zorunda. İngiltere, Katar'daki ilk maçına bir aydan kısa bir süre sonra çıkacak.