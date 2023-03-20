Maviler, çok istedikleri 'istikrarlı bir golcü' hedeflerine çok yakın bir zamanda ulaşabilirler.

NE OLDU? Chelsea, tüm dikkatini Nijeryalı golcü Osimhen'e çevirdi ve Avrupa'nın önde gelen birkaç takımıyla beraber onu transfer etmek için bir yarışın içinde bulunuyorlar.

24 yaşındaki forvet, bu sezon çarpıcı bir form sergiliyor ve yıldız golcü, Serie A lideri için 29 maçta 25 gol kaydetti.

Maviler'in ona olan ilgisi gayet mantıklı ve Osimhen'i almak için takımdaki yıldızından vazgeçmeyi bile göze alıyorlar.

BÜYÜK RESİM: Chelsea'nin hala güvenilir ve kendisini kanıtlanmış bir 9 numarası yok ve Osimhen'in Stamford Bridge'de memnuniyetle karşılanması bekleniyor.

Calciomercato; Londra ekibinin Nijeryalı golcüyü takıma dahil etmek için Amerikalı yıldızı Pulisic'i de içerecek bir transfer paketi hazırladığını açıkladı.

Böylece Maviler, Napoli'yi ikna etmek için her yolu deneyeceklerini gösteriyorlar.

VE DAHA FAZLASI: Amerikalı kanat oyuncusu, bu sezon zaman zaman form ve sakatlık problemleri yaşadı ve takımda süre almakta zorlandı.

Napoli, süperstar santraforunu kaybetmeyi göze aldığında Pulisic'i kadrosuna katma ihtimaline oldukça sıcak bakabilir.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty

SIRADA NE VAR? Ayrıca, AC Milan ve Juventus'un, Pulisic'i transfer etmek için sıraya girdiği biliniyor ve onu İtalya'ya götürmek için bastırıyorlar.

Chelsea'nin, son 12 ayına yaklaşan 24 yaşındaki yıldızı Pulisic için kararını en kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.