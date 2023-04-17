Chelsea’deki kötü gidiş takımın kiralık oyuncularını bile etkilerken, İsviçreli oyuncu Denis Zakaria samimi itiraflarda bulundu.

Chelsea’nin tecrübeli orta saha oyuncusu Denis Zakaria takımının aldığı kötü skorlar nedeniyle özeleştirde bulundu. Brighton’a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada kötü bir oyun oynadıklarını belirten Zakaria, sergiledikleri futbol ve aldıkları skorların Chelsea taraftarlarını üzdüğünü ve bu durum nedeniyle Londra ekibine gönül veren taraftarlara üzüldüğünü belirtti.

Karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaşananlara da değinen Zakaria, geçici olarak sezon sonuna dek teknik direktörlük koltuğuna oturan kulübün efsane ismi Frank Lampard’ın maçın ardından bazı dürüst açıklamalar yaptığını ancak bu konuşmada ifade edilenleri açıklamak istemediğini belirtti.

Juventus'ta tutunamadı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçnda Real Madrid’e 2-0 mağlup olan Chelsea’nin yarı final bileti almak için rövanşta çok iyi bir maç çıkartması gerektiğini ifade eden Zakaria, zor bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Bonservisi Juventus’ta olmasına rağmen bu sezon kiralık olarak Chelsea forması giyen İsviçreli orta saha oyuncusu takımıyla yedi Premier Lig karşılaşmasına çıkmıştı.

Kariyerinin büyük bir bölümü Bundesliga takımlarından Mönchengladbach’ta geçen Zakaria, geçen sezon Juventus için dokuz maça çıkmış ancak teknik direktör Massimiliano Allegri’nin gözüne girememişti.