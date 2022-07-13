Chelsea'nin Senegalli kalecisi Manchester City forması giyecek Erling Haaland'dan ya da başka herhangi bir golcüden çekinmediğini söyledi.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy, son şampiyon Manchester City'nin kadrosuna katılan Erling Haaland'ın kendisini korkutmadığını söyledi. Rakip takım santrforlarının kendisini endişelendirmediğini dile getiren başarılı kaleci, rakip takımlarda görev yapan oyuncular arasında herhangi bir ayrım yapma gereği duymadığını söyledi.

Ne söylendi?

"Chelsea için elimden gelenin en iyisini yapmak için en iyisini yapıyorum. Çalışmalarım herhangi bir santrfora ya da takıma yöenlik değil. Kazanmak için oynadığımız her maça ve her rakibe ayrı ayrı odaklanmalıyız. Rakibimizin Haaland olup olmaması bizim için fark etmiyor. Benteke ve Crystal Palace'a nasıl bakıyorsam, Haaland ve Manchester City'ye de öyle bakıyorum. Elbette rakiplerimize odaklanmalıyız ancak tek bir kişi üzerinde yoğunlaşmak doğru değil."

Mane hakkında

Premier Lig'den ayrılarak Bayern Münih'in yolunu tutan milli takım arkadaşı Sadio Mane'nin bu kararını da değerlendiren Mendy, yıldız oyuncunun ayrılığının Ada futbolu için kayıp olduğunu belirtti:

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"Premier Lig harika bir oyuncuyu kaybetti ve umarım Bundesliga onun tadını çıkartabilir. Kalitesi ve yarattığı etkiyle genç oyuncular üzerinde büyük bir etkisi vardı. Böyle bir oyuncuyu kaybetmenin çok olumsuz etkileri olabilir. Mane'nin takımdan ayrılmasının hem oyuncu hem de insani açıdan Premier Lig açısından büyük bir eksiklik olacağına inanıyorum"

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