14 Premier Lig maçında iki galibiyet alabilen Graham Potter, Chelsea Menajeri olarak baskı altında. Peki neden görevden alınmadı?

NE OLDU? Cumartesi günü James Ward-Prowse'un harika frikik golü, Chelsea'yi art arda beşinci maçta da üç puandan uzak tuttu. Kulüpte son derece zorlu bir dönem büyüyerek devam ediyor ve Graham Potter üzerindeki baskı artıyor. Eski Brighton menajeri, geçen yıl eylül ayında Thomas Tuchel'in yerini aldı ve şu anda çılgın bir ocak transfer döneminin ardından 30'dan fazla oyuncudan oluşan bir kadroya hocalık yapıyor. Ancak Potter, göreve geldiğinden beri Chelsea'yi geliştiremedi.

Bu da doğal olarak, birçok kişinin hocanınn görevden alınması için çağrı yapmasıyla sonuçlandı. Ancak The Telegraph'tan gelen yeni bir rapor, Chelsea'nin Potter'ı neden henüz görevden almadığını tam olarak özetledi.

POTTER NEDEN KOVULMADI? Rapor, Chelsea'nin ortak sahipleri Todd Boehly ve Behdad Eghbali'nin sorunun Potter'da olduğuna henüz ikna olmadıklarını ve bunun yerine onu neden görevden almamaları gerektiğine dair bir nedenler listesine sahip olduklarını iddia ediyor. Bununla birlikte, sakatlıklar da bu konuda önemli bir etken. Potter, Cobham antrenman sahasında 'çalışkan' olarak tanımlanıyor ve kulüp sahipleri, onun zihniyetinden korkmuyorlar. Aksine, oyuncularını medyanın önüne atmayacak bir hocaları olduğu için mutlular.

Üçüncü nokta ise Potter'ın, sezon ortasında Brighton'ı bırakma riskini göze alması. Sahipler, bu tavrı da dikkate alıyorlar. Ayrıca Potter'ın Brighton'da çok güvenli bir ortam bıraktığını ve bunu yaparak itibarını tehlikeye attığını anlıyorlar. Bununla birlikte yeni oyuncularla çalışmak ve spor direktörleri Paul Winstanley ve Laurence Stewart ile bir ilişki geliştirmek için önemli miktarda zamana ihtiyacı olduğuna inanıyorlar.

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DAHA BÜYÜK RESİM: Ciddi bir form kaybının ardından Chelsea, Premier Lig'de Liverpool, Fulham ve Potter'ın eski kulübü Brighton'ın arkasında 10. sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi potasının son sırasında (4.) bulunan Newcastle'ın 11 puan gerisinde konumlanıyor. Londra ekibi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamama riskiyle karşı karşıya.

SIRADA NE VAR? Maviler, yeni bir sayfa açmak amacıyla pazar günü Tottenham deplasmanına gidecek. Takımın bir gözü ise 7 Mart'ta Borussia Dortmund ile iç sahada oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında olacak.