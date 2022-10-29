Büyük kulüplerde oynayan genç oyuncuların omuzlarına yüklenen beklentiler, her zaman oynadıkları kulüpler gibi büyüktür.

Bu anlamda, Chelsea forması giyen Chalobah'a da yüklenen sorumluluk epey fazla...

Chelsea ile iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, zaman zaman baskıyla mücadele etmek için zihinsel olarak olarak da güçlü olmak zorunda olduğunun altını çiziyor.

NE SÖYLEDİ: The Residency'e konuşurken şunları söyledi: "Biz de normal insanlarız. Onlar [taraftarla] bizim süper insan olduğumuzu ve insanların söylediklerinden, yaptıklarından etkilenmediğimizi düşünüyorlar.

"Biz de aynı sizin gibi insanız. Geçen sezon Chelsea'de oynarken sezonun başlangıcına doğru endişe içinde kaldım.

"Büyük bir kulüpte oynuyordum, buna alışmıştım. Ama ondan önceki yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanan büyük bir takımda çocukluk kulübünüz için oynuyorsanız durum farklı...

"Anlamıyorum. Bununla çok uğraştım. Bu geçen sezonun başlangıcıydı, ilk haftalar ve ilk aylar gerçekten çok zorlayıcıydı.

"Ama sonra üstesinden gelmeyi başardım. Ailemden büyük bi destek aldım ve bu durum bana çok iyi geldi."

BÜYÜK RESİM: Chalobah, dünyanın en tanınmış kulüplerinden birinde oynamanın getirdiği baskıdan bahseden ilk ve kesinlikle son oyuncu da olmayacak.

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