Hollanda kulübü Vitesse'nin, Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich tarafından 117 milyon euro finanse edildiği belgelerle ortaya çıktı.

Abramovich, Vitesse'yi yıllar boyu finanse etmiş

2014-15'teki cirosu 14 milyon euro olan Hollanda kulübüne büyük yatırım yapmış

Dönemin Vitesse sahibi iddiaları kabul etti

NE OLDU? The Guardian'ın haberine göre, Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich'in Vitesse'nin Merab Jordania tarafından devralınmasını finanse ettiği ortaya çıktı. Eski Gürcistan milli futbolcusu Merab Jordania tarafından yönetilen 2010 yılındaki devralma sırasında Chelsea bağlantısından şüpheleniliyordu. Ancak Jordania, Abramovich'in bu işe dahil olduğunu reddediyordu.

BÜYÜK RESİM: The Guardian'ın ortaya çıkardığı belgelere göre, Abramovich, Vitesse'nin harcamalarını 2015 yılı sonuna kadar en az 117 milyon euro değerinde bir dizi kredi ile finanse etmiş. Bu, 2014-15'teki toplam cirosu 14 milyon euro olan Vitesse için büyük bir yatırım.

DAHA FAZLASI: Sırbistanlı Nemanja Matic ve 2017-18 sezonunda Vitesse forması giyen Chelsea ve İngiltere'nin şimdiki yıldızı Mason Mount başta olmak üzere pek çok Chelsea oyuncusu 2010'lu yıllar boyunca Vitesse'ye kiralık olarak gitti.

NE SÖYLENDİ? Jordania, The Guardian'a yaptığı telefon görüşmesinde Abramovich ile Chigirinsky'nin iyi arkadaşları olduğunu ve her ikisinin de Vitesse için ihtiyacı olduğunda kendisine borç para verdiğini söyledi: "Bu doğru, evet. Bu benim kişisel projemdi ve kulübü kendi kaynaklarımla satın aldığımda beni çok desteklediler ve sonra projeye başladığımda bazen para yetmiyordu ve ben de başta Roman Abramovich ve Chigirinsky olmak üzere arkadaşlarımın parasını kullanıyordum."

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