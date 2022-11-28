Chelsea'nin efsane oyuncularından John Obi Mikel: "Cristiano Ronaldo hayranı değilim. Her zaman Lionel Messi'yi tercih ederim"

Maviler'in eski oyuncusu, Portekizli süperstarın zamanlamasını ve davranışını eleştirdi.

NE OLDU? Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, oyunu oynamış en büyük yeteneklerden biri, ancak Old Trafford'daki müthiş sözleşmesi sürerken Piers Morgan'la yaptığı röportajın ardından karakteri sorgulanmaya başlandı.

Ronaldo, bu tartışma sırasında bazı önde gelen isimleri eleştirdi ve Chelsea'nin, ikonik forvetle bağlantılı olduğunu gören Maviler'in eski oyuncusu Mikel, 37 yaşındaki futbolcunun yanlış yaptığını düşünüyor.

NE SÖYLEDİLER: Mikel, Dubai Eye'a şunları söyledi: "Gerçekten hiçbir zaman bir Ronaldo hayranı olmadım.

"Bir oyuncunun çok fazla egosu olduğunda bunu gerçekten anlamıyorum. O hiçbir zaman en sevdiğim oyunculardan biri olmadı ve bu yüzden, her zaman Lionel Messi'yi tercih ederim.

"Yani biri çıkıp böyle bir röportaj veriyorsa, ocak ayında hangi kulüple sözleşme imzalarsa imzalasın aynı şeyi yapabilir.

"Demek istediğim, her kulüp bunun farkında olacak… Ancak, kesinlikle Cristiano Ronaldo'nun oyunu oynamış gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan birisi olduğunu kabul ediyorum.

"Ocak ayında başka bir kulübe imza atacağını ve futbol kariyerine devam edeceğini düşünüyorum. Ama benim için bu sadece korkunç bir senaryo oldu. Kulüp için çok şey yaptı ve bu şekilde bittiğini görmek, sadece korkunç...

"Onun adına, o röportajın yapılmaması gerektiğini söyleyebilirim, yanlış zamanlama yapıldı. Bu doğru değil. Bu kadar çok şey başarmış bir oyuncu için hiç doğru görünmedi."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, United ile bağlarını kopardığından beri Amerika, Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere üzerinden birçok transfer spekülasyonu yapılıyor.

Ancak bir sonraki hamlesi hakkında henüz bir karar verilmedi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

SIRADA NE VAR? Ronaldo, şimdilik 2022 Dünya Kupası'na odaklandı ve Portekiz, pazartesi akşamı Uruguay ile karşılaştığında kaptan olarak sahada olmayı umacak.