Transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, savunma hattını güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Premier Lig devi Chelsea'nin sol bek mevkisini güçlendirmek için Monaco'nun genç oyuncusu Benoit Badiashile'yi transfer etmek istediği öne sürüldü. Cucurella'nın transferine rağmen rağmen yeni bir sol bek transferine öncelik veren Chelsea, 21 yaşındaki Fransız oyuncuyu gündemine aldı ve Monaco yönetimiyle bu transfer için bir araya geldi.

The Athletic'te yer alan habere göre Monaco önümüzdeki haftalarda genç çocuğuyla resmi sözleşme imzalamak için resmi teklifini sunacak. Chelsea'nin Monaco altyapısından yetişen ve A takımla 135 maça çıkan başarılı oyuncu için 35 milyon euroyu gözden çıkarması bekleniyor.

Listede Gvardiol de var

Graham Potter'ın takımının bu oyuncunun yanı sıra RB Leipzig'den Josko Gvardiol, Eintracht Frankfurt'tan Evan N'Dika ve Bayer Leverkusen'in defans oyuncusu Piero Hincapie ile de ilgilendiği biliniyor.

Chelsea Gvardiol ile yaz transfer döneminde de ilgilenmiş ancak Hırvat oyuncu Londra'ya taşınmayı kabul etse de Leipzig'in teklifi kabul etmemesi üzerine bu transfer operasyonu rafa kalkmıştı. Gvardiol'ün Dünya Kupası'ndaki performansının ardından bu ismi yeniden gündemine alan Chelsea'nin ara transfer döneminde bir kez daha Alman ekibinin kapısını çalması bekleniyor.