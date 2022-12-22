İngiliz devi attığı gollerle Norveç futboluna damga vuran 20 yaşındaki yıldızı 12 milyon euro karşılığında kadrosuna katıyor.

Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Molde forması giyen Fildişili forvet David Fofana için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Fofana İngiltere'de forma giymeyi kabul ederken, Molde de 12 milyonluk teklife teklife evet dedi ve transfer için artık geri sayıma geçildi.

Chelsea'nin kısa bir süre içerisinde Fofana'yı sağlık kontrolünden geçireceği belirtilirken yıldız oyuncunun devre arasında yeni takımına katılması bekleniyor. Şubat 2021'de Molde'ye katılarak dört yıllık sözleşme imzalayan Fofana forma giydiği 65 maçta 24 kez gol sevinci yaşadı.

Şampiyonlukta payı büyük

Takımının Norveç Ligi şampiyonluğunda önemli rol oynayan Fofana, henüz 20 yaşında olmasına rağmen öne çıkmayı başardı.

Molde'ye Fildişi ekibi Abidjan City FC'den transfer olan genç oyuncu kısa sürede gösterdiği gelişimle kıtanın en dikkat çeken genç yeteneklerinde birine dönüştü.

Fofana'nın Chelsea'de sezonun geri kalan bölümünde sergileyeceği performans büyük bir merakla beklenirken, yıldız ismin bu transferin ardından ülkesinin milli takımının vazgeçilmezlerinden olmasına kesin gözüyle bakılıyor.