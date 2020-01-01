Chelsea, Mertens ısrarından vazgeçmiyor

Inter'in devreye girmesi Chelsea'yi yıldırmadı. Frank Lampard, Dries Mertens'i Premier Lig devine getirme konusunda ısrarcı.

, Dries Mertens transferinden vazgeçmedi.

'nin yıldız futbolcusunu uzun süredir kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibinin bu transferdeki şansı, 'in geçen hafta Napoli'yle temasa geçmesinin ardından azalmış olarak görülüyordu. Fakat Chelsea'nin yarışı bırakmaya niyeti yok.

Maviler'in teknik direktörü Frank Lampard, ocak ayında 33 yaşındaki hücum oyuncusu için Napoli'ye teklif götürmüş fakat ekibi bu teklifi kabul etmemşiti.

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Napoli'yle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Mertens, Antonio Conte'nin 2017'den beri birlikte çalışmak istediği bir isim. Conte onu Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde transfer etmek istemiş fakat başaramamıştı. İtalyan teknik adamın Mertens aşkı Inter'de de sürüyor.

Chelsea'nin 30 yaşın üzerindeki oyunculara birer yıllık kontrat önerme alışkanlığının bu transferde bir sorun çıkarma potansiyeli var ancak İngiliz ekibi, Jorginho'nun eski takım arkadaşıyla olan ilişkisine güveniyor ve onu ikna edebileceğini düşünüyor.

Mertens bu sezon 21 lig maçında 6 gol attı, 4 asist yaptı.