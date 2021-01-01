Chelsea Menajeri Thomas Tuchel'den Erling Haaland yorumu: Şimdi zamanı değil

Chelsea, 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı fakat hücumdaki problem devam ediyor. Tuchel için ise transfer konuşmak için yanlış zaman.

Maviler, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Leeds United ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve Chelsea, ligde kolay gol yiyen Leeds filelerini havalandıramadığı için biraz şaşırttı.

Sadece o da değil. Londra ekibi, Thomas Tuchel göreve geldikten sonra 12 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı fakat bu 12 maçta yalnızca 13 gol atabildiler. Bu durum, Chelsea'nin net bir golcüye ihtiyacının olup olmadığı sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Gayet doğal.

Tuchel ise yaz aylarında Chelsea'ye yeni bir forvet geleceğini hayal etmediğini söylüyor ve temel meselelere odaklanmanın, takımın mevcut oyuncularının gol atma şansını artıracağını vurguluyor.

Kai Havertz, tıpkı Everton maçında olduğu gibi Leeds United'a karşı da sahte dokuz rolünde oynadı. Timo Werner ise, 69. dakikada Pulisic'in yerine oyuna dahil oldu.

Tüm bunlara bakıldığında, Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın Chelsea'nin gol problemine çare olabileceği gün gibi ortaya çıkıyor.

Thomas Tuchel ne söyledi?

Leeds United maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman menajer, transfer konularına hem Haaland özelinde hem de genel olarak şu an için girmekten kaçınıyor:

"Sahip olduğumuz oyuncular dışında diğer çözümleri düşünmenin zamanı değil. Memnun olduğumuz ve daha fazla çözüm arayan oyuncularımız var. Onlara yardım etmeye çalışacağız.

Genel olarak mutluyum çünkü verim anlamında, sadece gol konusuna bakmıyoruz. Elbette bu, her forveti bağlayan bir istatistik. Üst düzey futbolda durum böyledir.

Oyuncuların sürekli gol atabilmeleri için formüller bulmayı bekliyoruz. Onara daha net şanslar yaratmak için zorlamayı ve çözümler aramayı asla bırakmayacağız."

Chelsea'nin hücumdaki üretlenliği azaldı mı?

Chelsea'nin yakın zamandaki başarısı, sağlam bir savunma yaklaşımı üzerine inşa edildi. Alman menajer, takımın başına geçer geçmez üçlü savunmaya döndü ve takım savunmasını sağlamlaştırdı.

Bu değişim savunmada konfor sağlarken, hücumdaki verimin düşmesine sebep oldu. Tuchel'in hücumdaki bu verimsizliğe nasıl bir çözüm getireceği ise merak konusu.