Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Pulisic için endişe duyuyor

Chelsea'nin Alman menajeri Thomas Tuchel, Christian Pulisic'in sakatlık sonrasındaki durumu hakkında "endişe duyduğunu" itiraf etti. Başarılı menajer, Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı patronu Gregg Berhalter'ı, Pulisic'i milli arada aşırı kullanmaması konusunda uyardı.

Tuchel; Pulisic'in Ağustos ayından bu yana sahalardan uzak kalmasına neden olan ayak bileği sakatlığı sebebiyle hala ağrı hissettiğini ifade etti.

ABD Milli Takımı kaptanı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Malmö maçında sahalara tekrar dönerken cumartesi günü Premier Lig'deki Burnley karşılaşmasında da kısa bir süreliğine forma giydi. Pulisic, sakatlığının hemen ardından milli takımının oynayacağı Meksika ve Jamaika maçları için kadroya dahil oldu.

Ne söylendi?

Chelsea menajeri Tuchel, başarılı futbolcusu Pulisic'in milli takıma hazır olup olmadığıyla ilgili olarak gazetecilere şunları söyledi: "Pulusic, henüz takıma yeni döndü. Onun performans bilgilerine bakarsanız eğer şimdilik sorunun cevabı belli. Umarım onu fazla kullanmazlar ve bu konudan dolayı yeterince sorumluluk duyarlar.

“Christian hala biraz acı hissediyor. Bu durum, onun tekrar sakatlanmasıyla ilgili değil. O, dönmek için çok çabaladı. Bu yüzden ona daha dikkatli davranmak gerekiyor.

“Pulisic, hafif ağrılarına rağmen geri dönmek istedi ve bizim de ona ihtiyacımız vardı. Malmö maçında iyi bir başlangıç yaptı. Burnley karşılaşmasında da süre aldı fakat biz, onun hakkında hala endişeliyiz.

"Umarım kendisi de dahil olmak üzere herkes dikkatli olur. Ülkesinin oynayacağı maçlarda çok fazla sorumluluk almaması gerekiyor çünkü henüz tam olarak iyi durumda değil. Her şeyin yolunda gitmesini diliyorum ki böylece o, aramıza daha güçlü bir şekilde dönsün."

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Pulisic, 2019 yılında Borussia Dortmund'dan Chelsea'ye transfer olmasının ardından üçüncü kez bu tür bir bilek sakatlığı yaşıyor.

Sakatlıktan dönüşü Berhalter için iyi bir fırsat olsa da Pulisic, eylül ayında ülkesi için oynadığı Honduras maçında tekrar sakatlanmıştı ve iyileşme süreci zaman almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı, şu anda eleme gruplarında lider Meksika'nın üç puan gerisinde 3. sırada bulunuyor ve Kanada'nın ise 1 puan önünde. 12 Kasım'da Cincinnati'de Meksika ile karşılaşacak olan ABD, 16 Kasım'da ise Jamaika'ya konuk olacak.

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