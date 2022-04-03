Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Premier Lig'de cumartesi günü Stamford Bridge'de Brentford'a 4-1 yenildikleri maçın ardından kalecisi Edouard Mendy'yi savundu.

Maviler, Antonio Rudiger ile ilk golü atan taraf oldu; ancak Bees, Vitaly Janelt, Christian Eriksen ve Yoane Wissa'nın golleri ev sahibini şoka sürükledi.

Bu sezonun ilk maçında, Senegalli kaleci son derece iyi bir performans sergilemiş ve takımının maksimum puan toplamasına yardımcı olmuştu.

Ancak, cumartesi günü durum böyle değildi.

Tuchel, Mendy'nin performansı hakkında yorum yaptı ve Brentford mücadelesinde kalecilerinin kendilerine yardım edemeyeceğine değindi.

Ne söylendi?

Alman taktisyen Football London'ın aktardığına göre, "Aslında tekrar izlemeliyim. Futbol, kaleciler için kesinlikle nankör bir oyun.

"Çok zor maçlar oynuyor. Afrika Kupası Finalinden Katar Dünya Kupası'na katılmak için oynanan maçlarda başarıyla görev yaptı.

“Penaltı atışlarına kalan maçlarda çok iyi bir performans sergiliyor. Takımın önemli bir bir parçası ve ne yazık ki bugün formu iyi değildi.

“İlk maçta yaptığı gibi bize yardım edemedi" dedi.

Mendy, 2022 Dünya Kupası play-off eleme maçında Mısır ile oynayan Senegal ekibinin bir parçasıydı.

İlk ayağı tek bir golle kaybettiler ve ikincisinde aynı farkla kazandılar. Senegal, uzatmaların ardından penaltı vuruşlarında maçı 3-1 kazadı.

Böylece, Senegal Katar’daki Dünya Kupası’na katılacak takımlardan birisi oldu.

"Sonucun böyle olacağını tahmin etmiyordum"

Tuchel, Mendy ve kendi ülkeleri için görev yapan diğer Chelsea oyuncularının en iyi seviyelerinde olmadığına inanıyor.

Alman menajer şu ifadeleri kullandı: “Milli aradan sonra zorlu bir başlangıçtı ve ritmimizi ve tam kontrolü bulmamız biraz zaman aldı.

"Enerjimiz yoktu ve genellikle bizi güçlü kılan şeyleri yapmadık. Fiziksel ve zihinsel olarak yorgun görünüyorduk.

“Milli aradan sonra oynamak büyük bir zorluk ama favori olarak sonuçlarınızı doğru bir şekilde almanız gerekiyor. Bugün bunu yeterince iyi yapamadık.

"Bu maç için beklentilerimin çok yüksek olmadığının farkındayım. Milli aradan sonra oynamak ve bunun üzerine favori olarak oynamak, maçı dikte etmek ve iyi organize edilmiş fiziki bir takımı yıkmak zordu."

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