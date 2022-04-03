Manchester City'nin defans oyuncusu Oleksandr Zinchenko, Rusya'nın ülkeyi işgali sırasında anavatanı Ukrayna'nın çocukları için bir gönderi paylaştı.

Zinchenko, ülkesindeki gençlerin çektiği acılara vurgu yaparak savaşa bir son verilmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna-Rusya krizi şubat ayında başladı ve tüm dünyadan yükselen tepkilere rağmen hala sürüyor.

Bu durumda, savaştan en fazla etkilenenler her zaman olduğu gibi çocuklar ve yaşlılar oluyor. Ukrayna’da da bu durum farklı değil.

Ne söylendi?

Ukraynalı futbolcu, sosyal medyadan paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

“Ülkem, şu anda Rusya işgaline karşı direniyor ve onlara engel olmak için her şeyi yapıyorlar.

“Rusya, attığı bombalarla birçok evi yıktı ve ülkemize zarar vermeye devam ediyor.

“Birçok insanı öldürdüler ve bunların içinde tabii ki çocuklar da var.

“Çok fazla çocuk savaşta anne ve babalarını kaybetti ve yetim kaldılar.

“Lütfen, açık bir şekilde savaşın bitmesi gerektiğini belirtin. Sesiniz çıksın artık ve bu konuda yardım edin.

"Çocukların hayatını kaybetmesine izin vermeyin.”

Zinchenko, paylaştığı gönderiyi “Dur artık Putin” şeklinde sonlandırdı.

Zinchenko savaşı nasıl öğrenmişti?

Zinchenko, daha önce BBC'ye verdiği demeçte, "İngiltere saatiyle gece yarısı eşim beni uyandırdı ve ağlıyordu.

"Şoktaydım. Bana videoları, resimleri, şu anda Ukrayna'da neler olduğunu gösterdi.

"Belki de en yakın duygu, çevrenizden birinin ölmesidir. Bilirsiniz, bu duygu çok kötü hissettiriyor, ama bu çok daha kötü hissettiriyor” dedi.

Zinchenko, bir haftadan daha fazla bir süredir hala olayın etkisinde olduğunu ifade etti.

"Sadece ağlıyorum. Antrenmana giderken ya da herhangi bir yerde olmam bir anlam ifade etmiyor. Durup dururken de ağlayabiliyorum.

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"Her şey kafamdan geçiyor. Doğduğum yeri, büyüdüğüm yeri hayal ediyorum ve sadece boş bir yer olarak önüme geliyor.”

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