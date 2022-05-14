Thomas Tuchel, Chelsea takımının FA Cup finalinde Liverpool ile oynayacağı mücadelede çok fazla destek alamayacaklarının farkında ve Jürgen Klopp'un bu tür anlarda mazlumu oynadığını söylüyor.

Maviler bu maça, Jurgen Klopp'un ekibine geçtiğimiz şubat ayında penaltılarla yenildikleri İngiltere Lig Kupası finalinin intikamını almak için çıkacak.

Chelsea; Todd Boehler başkanlığındaki bir konsorsiyuma satmaya hazırlanan sahibi Roman Abramovich'e yönelik hükümet yaptırımlarının bir sonucu olarak krize girmişti. Maviler, henüz tam anlamıyla rahatlamış değil.

Tuchel, FA Cup finali hakkında ne dedi?

Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, “Klopp, mazlumu oynamak konusunda bir ustadır.

“Villarreal'e ve Benfica'ya karşı bile, insanları kendilerinin mazlum durumda olduğuna ikna edebilir.

"Bunu her zaman yapıyor. Sempatinin geldiği nokta bu.

“Kıskanılacak bir şey yok; Klopp harika bir adam, komik adam, dünyanın en iyi koçlarından birisi.

“Dortmund ile çalıştığında tüm ülke Dortmund'u sevdi. Şimdi Liverpool'u çalıştırıyor ve tüm ülkenin Liverpool'u sevdiğini hissediyorsunuz.

"Bu onun için büyük bir itibar ve ona karşı bir takımla oynarsanız bununla uğraşırsınız. Ancak, bu her zaman eğlencelidir ve eğer 'kötü adamlar' olmamız gerekiyorsa oluruz. Bizim için sorun değil.

“Biz o rolü alıyoruz. Yarın ülkenin sempatisini kazanmak istemiyoruz. Biz, kupayı almak istiyoruz."

Chelsea, Liverpool’un dörtlü kupa hayalini engelleyebilir mi?

Liverpool, Wembley'de sahaya çıkıyor ve Premier Lig’deki şampiyonluk yarışı devam ederken Şampiyonlar Ligi finali de onları bekliyor.

Yine de Tuchel, takımının Kırmızıları yenmek için bazı şanslara sahip olabileceğinin de farkında.

“Şanslara izin veriyorlar. Bunu kanıtladık. İngiltere Lig Kupası finalinde büyük bir şansımız vardı.

"Diğer takımların forvetlerini, açık ara en çok ofsayta sokan takım onlar. Bu oyunu en iyi şekilde oynamalarının sebebi, top üzerinde her zaman baskı kurmaları.

"Bu alanlardan yararlanmak çok zor, çünkü mükemmel zamanlamaya ihtiyacınız var. Ancak, mükemmel bir gün geçirirseniz çözümler bulabilirsiniz."

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