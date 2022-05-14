Arsenal, Brezilyalı kanat oyuncusu Marquinhos için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Topçular, geçen hafta 19 yaşındaki oyuncu için Sao Paulo ile kapsamlı görüşmelerde bulundu ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Anlaşmanın sonuçlanabilmesi için hala nihai detayların düzenlenmesi gerekiyor. Böylece Marquinhos, transfer penceresi açıldığında Arsenal’ın ilk transferi olacak.

Arsenal ne kadar ödeyecek?

GOAL’ün edindiği bilgiye göre; Marquinhos'un ücreti yaklaşık 3.7 milyon Dolar olacak.

Arsenal, Sao Paulo’nun oyuncunun ücretsiz bir şekilde kulüpten ayrılma endişesi nedeniyle Brezilyalı forvet ile düşük bir ücret karşılığında sözleşme imzaladı.

Marquinhos nasıl bir oyuncu?

Brezilyalı futbolcu, ağırlıklı olarak kanat oyuncusu olarak görev yapan yetenekli bir genç forvet, ama aynı zamanda merkezde de oynayabilme özelliğine de sahip.

Sol ayaklı olan Marquinhos, her iki kanatta da rahat bir şekilde mücadele ediyor, ancak oyunucu sağ kanatta oynamayı tercih ediyor.

18 yaşında Sao Paulo takımına girmeyi başaran yıldız, ilk maçına 2021 yılının temmuz ayında Flamengo karşısında çıktı.

Arsenal'in onun için planları neler?

Kaynaklar GOAL'e, Marquinhos’un alınma sebebinin Arsenal için öncelikle geleceğe yatırım olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın herhangi bir son dakika aksaklığı olmadan gerçekleşmesi halinde, oyuncunun sezon öncesi kampında A takım seviyesinde çalışmalara katılacağı bildirildi.

Brezilyalı futbolcu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaz turunda takımda yer alabilir.

Topçular, iki üst düzey hücum yıldızı getirmeyi düşünürken Marquinhos’un takıma katılması, Arsenal’ın yaz transfer planları üzerinde bir etkiye sahip olmayacak.

Manchester City'den Gabriel Jesus için potansiyel bir hamle üzerinde görüşmeler devam ediyor ve Kuzey Londra kulübü; Dominic Calvert-Lewin, Jonathan David ve Tammy Abraham ile de ilgileniyor.

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