Portekizlilerin, İngiltere'nin defans oyuncusuna "kaptan" demeye zorlanmaları hakkında konuşan Alphonso Davies, Manchester United'da Harry Maguire'ın kaptanlık kol bandının Cristiano Ronaldo'nun kolunda olması gerektiğini söyledi.

Tecrübeli forvet geçen yaz Old Trafford'a geri döndü, ancak kulüp bir sezonu daha kupasız tamamlamak zorunda kalıyor.

Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanları ihtişamlı günlerine döndürmek niyetiyle mücadele etti, ama bu yeterli olmadı.

United adına başarısız geçen sezonda suçun çoğu, Cristiano Ronaldo’nun da kaptanlığını yapan İngiliz stoper Maguire'a yöneltildi.

Bayern Münih’in Kanadalı yıldız Davies, Maguire’ın saha içerisindeki karar veren adam olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Görünüşe göre, Ronaldo’nun Maguire’a kaptan demek zorunda kalması Kanadalı futbolcuyu şaşkına uğratıyor.

Ne söylendi?

Davies, Twitch kanalında takipçilerine “Siz, Ronaldo olduğunuzu hayal edebiliyor musunuz?” sorusunu sordu ve ekledi:

“O, 21. yüzyılın gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından birisi.

"Ama düşünsenize; Cristiano Ronaldo'sunuz ve Harry Maguire'a kaptan diyorsunuz.

“Ronaldo, saha içerisinde ona kaptan demek zorunda kalıyor."

Genç sol bek, yorumlarının yanlış anlaşılabileceğinin farkına vardı ve şu ifadeleri kullandı:

"Harry Maguire'a karşı tepki oluşturabilecek bir şey söylemiyorum.

“Ancak, takımınızda Ronaldo varsa, kol bandını onun alması gerekiyor.”

Ronaldo’nun United performansı nasıl?

Portekizli yıldız, bu sezon United'ın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Ralf Rangnick'in takımıyla Premier Lig'de çıktığı 24 maçta 12 gol kaydetti ve üç asist yaptı.

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi son 16 turundan elenmeden önce Şampiyonlar Ligi'nde yedi maçta altı gol attı.

United, Premier Lig'de ilk dörde girmek için çabalıyor ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında olabilmek için üç puan önlerinde bulunan Tottenham'ı geçmek zorunda.

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