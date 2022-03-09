Süper Lig’de bu sezon Beşiktaş, Antalyaspor ve Kasımpaşa genç oyuncularına duydukları inançla ligdeki diğer rakiplerinden sıyrılıyor.

Neredeyse her takım, geçmişe göre genç oyunculara daha fazla şans verirken bu durum, ekonomik nedenlerden dolayı bazı kulüpler için zorunluluk haline de geldi.

Futbolcu transferlerinin artık eskisi kadar kolay olmaması ve TFF tarafından gerekli sınırlamaların getirilmesinin ardından bazı kulüpler, genç futbolcularına güvenmek zorunda kalabiliyor.

Ancak, bazı Süper Lig takımları genç oyuncularını sahaya sürmek konusunda diğer rakiplerine göre daha bir cüretkar davranıyor.

İstatistikler ne söylüyor?

Opta’nın verilerine göre; bu sezon, Süper Lig'de 2000 sonrası doğumlu oyunculara en fazla süre veren takımların dakika bazlı istatistikleri belli oldu.

Beşiktaş, bu alanda zirvede olan takım olarak göze çarpıyor.

Sezona, geçtiğimiz yılın şampiyonu olarak başlayan ve yıldız oyuncu transferleri yapmayı ihmal etmeyen siyah-beyazlı ekip genç oyuncularına inanıyor.

Kadrosuna Pjanic ve Batshuayi gibi oyuncuları katarak Şampiyonlar Ligi için de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, ne Avrupa’da ne de Süper Lig’de yıldız oyuncularından şu ana kadar istediği katkıyı alamadı.

Bunun üzerine özellikle altyapısından yetişen bazı oyuncularına şans veren siyah-beyazlı takım, genç oyuncularının performansından memnun kaldı.

Beşiktaş, 6 genç oyuncusuna forma şansı verirken bu oyuncuları toplamda 5150 dakika sahada tutmayı başardı.

Antalyaspor ve Kasımpaşa takipte

Beşiktaş’ın ardından bu alanda Antalyaspor ise ikinci sırada geliyor. Akdeniz temsilcisi, 4 oyuncusuna toplam 3917 dakika görev vermekten çekinmedi.

Bu iki ekibin ardından ise 3. sırayı alan takım Kasımpaşa.

İstanbul ekibi, 2 genç oyuncusundan toplamda 3396 dakika faydalanarak bu istatistiklerde rakiplerinin önünde yer almayı başardı.

Dünya genelinde ortaya çıkan ekonomik sorunlara baktığımızda, küresel olarak futbola harcanan paraların artık eskisi gibi olmayacağı aşikar.

Bu nedenle, kulüplerin altyapıdan yetiştirdikleri veya başka takımlardan kadrosuna kattığı genç oyuncuları değerlendirmesi gelecek adına attıkları en önemli adım olabilir.

Bir futbolcunun da formayı sadece genç olduğu için değil; iyi bir performans verdiği için aldığını da unutmaması gerekiyor.

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