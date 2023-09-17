Chelsea menajeri Pochettino: "Transferlerimiz Zinedine Zidane gibi olabilir"

Mauricio Pochettino, Chelsea'nin yeni transferlerini Zinedine Zidane'ı örnek vererek savundu.

Pochettino yeni transferler konusunda sabır istiyor

Zidane'ın Real Madrid'e transferini örnek gösterdi

Chelsea ligdeki 4 maçından sadece 1 galibiyet çıkardı

NE OLDU? Son üç transfer döneminde büyük paralar harcayan ve bu sezon Premier Lig'in en genç yaş ortalamasına sahip takımını kuran Chelsea, ligdeki son dört maçından sadece dört puan çıkardı. Ancak Chelsea Menajeri Pochettino umutsuz değil. Mavilerin yeni transferlerininin suskunluluğunu eleştirenlere, 2001 yazında Juventus'tan Real Madrid'e imza atan Zinedine Zidane'ı örnekleyerek cevap verdi.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Pochettino şunları söyledi: "Chelsea'de beklentiler her zaman büyük. Bir oyuncu veya teknik direktör geldiğinde insanlar hemen başarmanızı bekliyor. Ancak artık elimizde gerçekten genç bir kadro olduğunu unutmamalıyız. Şartlara uyum sağlamaları için zaman gerekiyor. Bir, iki veya üç maç sonra değerlendirme yapmak adil değil. Hep aynı örneği veriyorum ama Real Madrid, Zinedine Zidane adındaki bir oyuncu için 70 yada 80 milyon euro ödemişti. Harika bir oyuncuydu ama altı ay sonra Bernabeu'da çatlak sesler yükselmeye başlamıştı. Zinedine Zidane asıl sahnesine yedi, sekiz ay sonra çıktı. Kendini ancak o zaman gösterdi. Zidane o yıl 27-28 yaşlarındaydı. Bizim oyuncularımız daha genç."

BÜYÜK RESİM: Pochettino ayrıca oyuncuları için zaman istedi: "Onlar makine değil. Son birkaç ayda yaşanan tüm şartlara alışmaları gerekiyor. Onlara zaman vermemiz gerekiyor."

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İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

(C)Getty images

(C)Getty Images

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