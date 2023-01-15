Chelsea Menajeri Graham Potter: "Saf değilim"

Graham Potter, yönetim kurulunun ve Crystal Palace maçına giden oyuncuların tam desteğine sahip olduğuna inanıyor.

NE OLDU? Chelsea patronu, 15 Ocak'ta Crystal Palace'a karşı oynayacakları Premier Lig maçı öncesinde kulüpteki geleceği hakkında daha fazla spekülasyon yapmak zorunda kaldı. Potter, kötü gidişata rağmen yine de çok endişeli değil.

NE SÖYLENDİ? Potter, kritik maç öncesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sonuçları alamazsanız her zaman sorular gelir. Dünya Kupası tatilinden önce iki mağlubiyetten sonra baskı altındaydım ve bu baskı, medyadan geliyordu. Yönetim kurulunda tam destek aldım ama tabii ki saf değilim. Çalıştığım herkes sorunun bende olduğunu düşünüyorsa 'Çok teşekkür ederiz ama olmuyor' demeye hakları var. Bunu kabul ediyorum."

Potter'a ayrıca oyuncuların, fikirlerine hâlâ bağlı olup olmadıkları sorulduğunda, "Gördüğüm kadarıyla profesyonel, sorumlu ve dürüstler. Kötü bir dönemdeyiz ve zorluklarımız var, herkes acı çekiyor. O açıdan ocak ayı her zaman karmaşıktır. Çünkü transfer penceresi açık. Ancak ben bu konuda bir sorun görmüyorum. Çocukların desteği bende. Sadece çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

DAHA BÜYÜK RESİM: Eylül 2022'de Thomas Tuchel'in yerini almak üzere Brighton'dan Stamford Bridge'e gelen Potter için Chelsea Menajeri olarak hayat iyi başladı. Ancak yaşanan bir sakatlık krizi, takımı ciddi şekilde zayıf bir form grafiğinin içine itti. Maviler, Premier Lig tablosunda 10. sırada yer alıyor. Son maçta ise Fulham'a yenildiler. Ayrıca yeni transfer Joao Felix, ilk karşılaşmasında kırmızı kart gördü.

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CHELSEA'Yİ NE BEKLİYOR? Kulüp, transfer piyasasında mali gücünü geliştirmeye devam ediyor ve Mykhailo Mudryk'i kadrosuna katmaya çalışıyor.