Graham Potter, Milan maçındaki muhteşem performansının ardından James'i ödü.

James, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi galibiyetinde rol aldı

Potter, 22 yaşındaki sağ beki övdü

Maviler, Milan'ı Stamford Bridge'de mağlup etti

NE OLDU? Chelsea, Stamford Bridge'de Milan'a karşı sükseli bir galibiyet aldı. Maviler'in sağ beki Recce James ise Rafael Leao'yu durdurmayı başarırken aynı zamanda bir gol bir asist yaparak harika galibiyette büyük pay sahibi oldu.

NE SÖYLEDİ? Potter maç sonrası James'i selamladı ve gazetecilere şunları söyledi: "Dünyadaki her maçta oynayabilir. O muazzam bir futbolcu. Benim işim onun potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmak çünkü potansiyeli göklerin ötesinde.

"Onu seviyoruz. O bizim için çok önemli. Chelsea efsanesi olabilir."

BÜYÜK RESİM: 2017-18 sezonunda Chelsea'de Yılın Akademi Oyuncusu seçilen 22 yaşındaki futbolcu, son birkaç yılda Avrupa'nın en iyi genç beklerinden biri haline geldi. Chelsea için 100'den fazla maça çıktı ve kulübün Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu. James, bununla birlikte İngiltere Millî Takımı'nın da düzenli oyuncusu oldu.

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JAMES'İ NE BEKLİYOR? Gelecek ay başlayacak olan Dünya Kupası öncesinde James ve Chelsea için fikstürler kalın ve hızlı geliyor. Maviler, Şampiyonlar Ligi'nde Milan deplasmanına gitmeden önce bu hafta sonu Premier Lig'de Wolves'u konuk ediyor.