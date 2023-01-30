Maviler, yaptıkları ve yapacakları transferlerle rekora koşuyor.

Chelsea, Benfica'nın orta saha oyuncusu Enzo Fernandez için 105 milyon Sterlin’lik bir teklif yaptı ve eğer bu bedel kabul edilirse İngiliz futbolunun transfer rekoru kırılacak.

The Telegraph'a göre Maviler, Salı gecesi transfer penceresi kapanmadan önce anlaşmayı gerçekleştirebileceklerinden emin görünüyor.

Chelsea, Dünya Kupası’nı kazanan Arjantinli yıldız için bu ay bir dizi teklifin reddedildiğine şahitlik etti.

Ancak Benfica, Premier Lig kulübünün Fernandez'in yaklaşık 105 milyon Sterlin olan serbest kalma maddesini ödeyecek olmasına direnemedi.

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Ve Maviler, yıldız oyuncu için gemileri yakıp Portekiz ekibine başka çare bırakmadı.

Bu nedenle Chelsea’nin son teklifi, oyuncunun serbest kalma maddesini etkinleştirecek ve kulüpler transferdeki detayları görüşmek için son kez masaya oturacak.

Ancak iki kulübün, anlaşmanın yapısını müzakere etmek için hala halledilmesi gereken bir yol var.

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Benfica, ücretin tamamının peşin ödenmesini istedi, ancak Chelsea bunun büyük bir kısmını taksitler halinde ödemek için bastırıyor.

Haftalar önce kulüple kişisel şartlarını sözlü olarak kabul eden Fernandez, bu transfere sıcak bakıyor ve Benfica'yı Londra ekibiyle bir anlaşma yapmaya çağırıyor.

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Anlaşma gerçekleşirse, Chelsea'nin 2021'de Romelu Lukaku'ya ödediği 97,5 milyon Sterlin’lik kendi transfer rekorunu kırılacak.

Ve bununla birlikte, Manchester City'nin Jack Grealish için ödediği 100 milyon Sterlin’i de geçerek İngiliz transfer rekoru da egale edilecek.

Todd Boehly, geçen yıl Chelsea'nin sahibi olduğundan bu yana transfere tam 430 milyon Sterlin harcadı. Eğer Fernandez transferi de gerçekleşirse bu bedel yarım milyarın üzerine çıkacak.