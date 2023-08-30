Premier Lig devi Chelsea, son şampiyon Manchester City'nin 21 yaşındaki yıldızını istiyor.

NE OLDU? Fabrizio Romano'ya göre Chelsea, Mauricio Pochettino'nun kadrosunu genişletmek için Cuma gününe kadar Guardiola'nın yeni prensi olan Palmer için teklif vermeyi düşünüyor.

Kulüp, bu yaz aralarında Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson'ın da bulunduğu 10 oyuncuyla sözleşme imzaladı, ancak teknik direktör Mauricio Pochettino bir hücum oyuncusu daha istediği bildiriliyor.

BÜYÜK RESİM: Palmer henüz sadece 21 yaşında ve bugüne kadar City'de 41 kez forma giyerken bunlardan sadece 13'üne ilk 11'de başladı.

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Ayrıca yalnızca altı gol atmayı başardı ve şu anda kadro sıralamasında Erling Haaland ve Julian Alvarez'in gerisinde yer alıyor.

City'nin, şu anda genç oyuncusunu satmaya istekli olup olmadığı henüz belli değil. Bu yaz Etihad Stadı'nda Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte gibi isimlerin ayrıldığı bir dönem yaşandı.

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SIRADA NE VAR? Chelsea'nin Palmer için resmi bir teklifle ilgisini sürdürüp sürdüremeyeceği henüz bilinmiyor, ancak herhangi bir potansiyel hamle için zaman daralıyor.