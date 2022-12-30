Maviler, dev ekiplerin transfer listesinde olan genç yıldızı kadrosuna katıyor.

NE OLUYOR? Fabrizio Romano'ya göre Enzo Fernandez, Benfica'dan ayrılıp Chelsea'ye katılmayı kabul etti. Maviler, şu anda Portekiz ekibiyle doğrudan görüşmelerde bulunuyor.

Ve oyuncunun sözleşmesinde bulunan 120 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi için büyük bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Manchester United ve Liverpool da Dünya Kupası'nda 'Turnuvanın Genç Oyuncusu' seçilen yıldız ile ilişkilendirildi, ancak henüz bir teklif yapmadılar.

NE SÖYLEDİLER: Benfica Menajeri Roger Schmidt'e Fernandez hakkındaki spekülasyonlar soruldu ve gazetecilere, Arjantinli oyuncunun geleceğiyle ilgili verilecek kararına saygı duyacağını söyledi.

"31 Aralık'a kadar tüm oyunculara sahip olduğumuza ve kimsenin ayrılamayacağından eminiz. Transfer pazarı açıldığında ve çok yetenekli oyunculara sahipseniz her zaman oyuncu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız demektir.

"Bu durum, genç oyuncular için bazen fırsatlar yaratıyor. Bu sadece Enzo değil, tüm oyuncularımız için geçerli, çünkü hepsinin iyi bir gidişatları var."

BÜYÜK RESİM: Fernandez, Benfica'ya yaz transfer döneminde River Plate'den geldi, ancak Dünya Kupası'ndaki performansı onu ilgi odağı haline getirdi.

Ve çok sayıda taraftar kazandı. 21 yaşındaki oyuncu, geleceği hakkında konuşmayı reddetti ve sadece menajerinin bu meseleyle ilgilendiğini söyledi.

VE DAHA FAZLASI: Chelsea, Fernandez için 120 milyon Euro teklif etti ve genç oyuncuyu almak için pusuda bekliyor.

Öte yandan Benfica, Başkan Rui Costa'nın orta saha oyuncusunun serbest kalma maddesinin karşılanması halinde ayrılmasına izin vereceği yönündeki açıklamalarını yalanladı.

Ve Arjantinli oyuncunun, sezonun geri kalanında takımda kalmasını istediklerini açıkladılar.

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SIRADA NE VAR? Benfica, cuma günü lig mücadelesinde Braga'yla karşılaştığında Fernandez, sahada olmayı umuyor.