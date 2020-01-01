Transfer

Chelsea, Leipzig'e Upamecano için teklifini iletti

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Dayot Upamecano RB Leipzig 2019-20
Getty Images
Arsenal ve Manchester United'ın transfer listesinde yer alan Dayot Upamecano için Chelsea de devreye girdi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına Hakim Ziyech ve Timo Werner'i kadrosuna katarak başlayan Chelsea'de yeni hedef Dayot Upamecano.

The Athletic'te yer alan habere göre Chelsea, Dayot Upamecano için Leipzig'e teklifini iletti.

Arsenal ve Manchester United'ın da ilgilendiği bilinen Upamecano için 60 milyon euro bonservis bedeli isteniyor.

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    21 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon RB Leipzig ile 35 karşılaşmada forma giydi ve 2 asistlik katkı yaptı.

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