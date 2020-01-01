Chelsea, Leipzig'e Upamecano için teklifini iletti

Arsenal ve Manchester United'ın transfer listesinde yer alan Dayot Upamecano için Chelsea de devreye girdi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına Hakim Ziyech ve Timo Werner'i kadrosuna katarak başlayan 'de yeni hedef Dayot Upamecano.

The Athletic'te yer alan habere göre Chelsea, Dayot Upamecano için Leipzig'e teklifini iletti.

ve 'ın da ilgilendiği bilinen Upamecano için 60 milyon euro bonservis bedeli isteniyor.

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21 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon ile 35 karşılaşmada forma giydi ve 2 asistlik katkı yaptı.