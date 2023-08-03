İngiliz ekibi PSG’deki durumu belirsizliğini koruyan Fransız yıldız için harekete geçti.

PSG ile yeni sözleşme imzalamayacağını açıklayan ve bu nedenle kadro dışı kalan Kylian Mbappe’nin geleceği belirsizliğini korurken, İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi. Bu yaz Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson’ı kadrosuna dahil eden Chelsea’nin Mbappe’yi de transfer edebilmek için büyük bir yarış verdiği yıldız oyuncu için şartların zorlandığı kaydedildi.

Yeni bir stoper, merkez orta saha ve hücum hattında görev yapabilecek yeni bir oyuncu isteyen Mauricio Pochettino, Mbappe’yi büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

Kiralanmaya sıcak bakıyor

Sport’ta yer alan haberde transferin ancak kiralık olarak gerçekleşebileceğinin altı çizilirken, Chelsea’nin sahibi Todd Boehly'nin PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Mbappe için görüştüğü ifade edildi.

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Haberde Mbappe'nin Chelsea'ye kalıcı olarak imza atmakla ilgilenmediği, ancak Londra'da bir yıl kiralık olarak kalmayı kabul etmeye açık olduğu iddia edildi. Geleceğinin kontrolünün kendi ellerinde olmasını isteyen Mbappe, yaz aylarında istediği transferi gerçekleştirememesi halinde takımda kalacak ve büyük olasılıkla gelecek yaz Real Madrid’e transfer olacak.