Chelsea kulüp rekorunu Jadon Sancho ile kırmak istiyor
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FIFA'nın Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük sebebiyle verdiği ve 2019'un Şubat ayından itibaren devam eden 2 dönem transfer yasağı, geçtiğimiz günlerde Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından yarıya düşürüldü.
Bu gelişmenin ardından transfer girişimlerine başlayan Chelsea, Borussia Dortmund'un İngiliz oyuncusu Jadon Sancho'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.
The Daily Mail'in haberine göre Maviler, Manchester City'nin geri almaktan vazgeçtiği ve Manchester United'ın da transferinden geri çekildiği 19 yaşındaki oyuncu için kulüp rekoru olan 119 milyon euroyu gözden çıkardı.
2019-20 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla 20 resmi maça çıkan Jadon Sancho, 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.