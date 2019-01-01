Chelsea, Jadon Sancho yarışında bir adım önde

Transfer yasağından kurtulan İngiliz ekip, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jadon Sancho için Manchester United ve Liverpool'la yarışıyor.

FIFA'nın 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük sebebiyle verdiği ve 2019'un Şubat ayından itibaren devam eden 2 dönem transfer yasağının Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından yarıya düşürülmesinin ardından harekete geçen , Jadon Sancho'yu Ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

The Sun'ın haberine göre kulüp rekoru olan 141 milyon euroyu gözden çıkaran Chelsea, genç yıldızı transfer etmek isteyen ve 'un bir adım önüne geçti.

Liverpool, 'un taleplerinin fazlalığı sebebiyle transferden geri çekilirken, eski başarılı günlerine dönmek isteyen ve aylardır Sancho'nun peşinde koşan Manchester United'ın bir hamle daha yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

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'da şampiyonluk umutlarını sürdüren Dortmund, Jadon Sancho'yu ara transfer döneminde takımdan göndermek istemiyor.

Transferin gerçekleşmesinin başka bir yolu olarak geçtiğimiz Ocak ayında Christian Pulisic transferinde olduğu gibi anlaşma sağlandıktan sonra Sancho'nun sezon sonuna kadar Alman ekibe kiralanması olarak görülüyor.

17 haftası geride kalan Bundesliga'da 30 puanla dördüncü sırada yer alan Borussia Dortmund'un formasını bu sezon 24 resmi maçta giyen Sancho 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.