Chelsea ile Inter Eriksen - Jorginho takasına hazırlanıyor

Avrupa futbolu yaz aylarında dev bir takasa hazırlanıyor. Eriksen Ada'ya Jorginho ise artı 20 milyon euro'ya İtalya'ya gidebilir.

Serie A macerası istediği gibi gitmeyen Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, Ada'ya geri gönüyor.

Calciomercatoweb'de yer alan habere göre; Inter ile Chelsea Jorginho - Eriksen takasında anlaşmak üzere.

Geçen sezon devre arasında Tottenham'dan 27 milyon euro bonservis bedeliyle Inter'e transfer olan Eriksen'in piyasa değerinin Jorginho'dan düşük olması sebebiyle Inter, Londra ekibine bir miktar para verecek.

Chelsea'nin 2018 yazında 57 milyon euro'ya Napoli'den transfer ettiği Jorginho için 20 milyon euro istiyor.

Eriksen, Serie A kariyerinde istediğini alamasa da İtalya Kupası'nda Milan'a karşı 90+3'te attığı gol ile takımına turu getiren isim oldu.

Inter şu anda Serie A'da lider Milan'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Chelsea ise Premier Lig'de 23 maçta topladığı 39 puan ile 5. sırada.