Chelsea ile Manchester United'ın hedefindeki Victor Osimhen yeni anlaşmaya çok yakın

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Premier Lig devlerini peşinde sürükleyen Victor Osimhen'in geleceğini açıkladı.

Osimhen'i Chelsea ile Manchester United istiyordu

Suudi Arabistan'dan teklif aldığı da söyleniyordu

Mevcut sözleşmesi 2025'te sona erecek

NE OLDU? Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Premier Lig devleri Chelsea ile Manchester United'ın transfer listesinde olan Victor Osimhen'in geleceği hakkında konuştu. Nijeryalı oyuncunun İtalya'da kalacağını söyleyen De Laurentiis imza aşamasında olduklarını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Napoli başkanı şunları söyledi: "Osimhen için yaz aylarından bu yana son aşamadayız."

BÜYÜK RESİM: Büyük kulüplerin ilgisine rağmen Napoli Başkanı, Osimhen ile yeni sözleşme imzalayacaklarını söylüyor. 24 yaşındaki oyuncunun Napoli ile sözleşmesi 2025'te bitiyor ancak anlaşılan sözleşmesini uzatacak.

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DAHA FAZLASI: Victor Osimhen ile Napoli'nin arası bir TikTok videosunun ardından açılmıştı. Serie A'da Bologna'ya konuk olan Napoli'de Victor Osimhen penaltı atışını gole çevirememişti. Serie A ekibi, TikTok hesabında Osimhen'in penaltı atışına dair alaycı bir paylaşım yapmış ve oyuncuyu kızdırmıştı.