Chelsea ile Ajax, Ziyech transferi için el sıkıştı

26 yaşındaki Faslı oyuncu, önümüzdeki sezon İngiliz ekibin formasını giymeye çok yaklaştı.

Transfer yasağının kalkmasına rağmen ara transfer dönemini sessiz geçiren , 2020 yazı için çalışmalara şimdiden başladı.

basınından De Telegraaf'ın haberine göre Chelsea ile , Hakim Ziyech'in transferi için sözlü anlaşmaya vardı.

Algemeen Dagblad ve Voetbal International'ın da açıkladığı bu anlaşmayı GOAL İngiltere'den Chelsea muhabiri Nizaar Kinsella da doğruladı.

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Chelsea'nin Ocak ayında da kadrosuna katmak istediği ama başaramadığı Ziyech için Ajax'a 45 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Avrupa'dan birçok kulübün peşinde olduğu Ziyech için Ajax'ın sadece Chelsea ile görüştüğü açıklandı.

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Ziyech'in, Framk Lampard göreve geldikten sonra Chelsea'nin gerçekleştirdiği ilk transfer olması bekleniyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Hakim Ziyech ile olan sözleşmesini uzatan Ajax, oyuncunun kontratındaki 30 milyon euroluk serbest kalma bedelini kaldırmıştı.

Bu sezon Ajax formasıyla 29 resmi maça çıkan Ziyech 9 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.