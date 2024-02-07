Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Benfica'dan Chelsea'ye 121 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Enzo Fernandez planlarını değiştirdi.

121 milyon euro bonservis karşılığında transfer oldu

8,5 yıllık sözleşmeye imza attı

Takımdan ayrılmak istiyor

NE OLDU? Enzo Fernandez'i geçtiğimiz sezon Ocak ayında kadrosuna katan Chelsea, Premier Lig tarihinin en pahalı transferine imza atmıştı. İngiliz ekibi, Arjantinli orta saha oyuncusu için 125 + 10 milyon euro ödemeyi kabul ederken Enzo Fernandez de 8.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Ancak şimdi takımdan ayrılmak istiyor.

BÜYÜK RESİM: FT'nin haberine göre, Enzo Fernandez, Chelsea'den ayrılmak istiyor ve kendisine gelecek transfer tekliflerine açık.

DAHA FAZLASI: Chelsea ile bu sezon 28 maça çıkan Enzo Fernandez, 5 gole imza attı. Chelsea geçtiğimiz sezon kadroya takviye yapmak için kesenin ağzını açmıştı. Transfermarkt'ın verilerine göre Chelsea, Enzo Fernandez için Benfica'ya 121, Mykhaylo Mudryk için Shakhtar Donetsk'e 70, Benoit Badiashile için Monaco'ya 38, Noni Madueke için PSV'ye 35, Malo Gusto için Olimpik Lyon'a 30, Andrey Santos için Vasco da Gama'ya 12,5, David Datro Fofana için Molde'ye 12 ve Joao Felix (kiralık) için Atletico Madrid'e 11 milyon avro ödedi.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Chelsea bir sonraki maçına 7 Şubat'ta FA Cup'ta Aston Villa deplasmanında çıkacak. Ardından 12 Şubat'ta Crystal Palace ile karşı karşıya gelecekler.