Chelsea, Hazard'ın yerine Coutinho'yu düşünüyor

Chelsea'de Eden Hazard'ın olası ayrılığına karşı hazırlıklar başladı. Gündemdeki isim Philippe Coutinho.

Chelsea, yıldız oyuncusu Eden Hazard'ın olası ayrılığına hazırlanıyor.

Adı yaz aylarından bu yana Real Madrid'le anılan Belçkalı yıldız; daha önce başkent ekibinde forma giymek istediğini açıklamıştı. Sezon sonunda 1 yıl sözleşmesi kalacak Hazard'ın, yaklaşık 100 milyon euro bonservis ücretiyle isteğini gerçekleştirmesi bekleniyor.

The Independent'ın haberine göre, Chelsea'nin yıldız oyuncu yerine düşündüğü isim ise Philippe Coutinho.

Eden Hazard'ın yeni sözleşme imzalamaya yanaşmaması üzerine arayışlara başlayan Chelsea, daha önceden Borussia Dortmund'un genç yıldızı Christian Pulisic'le anlaşmıştı. Kadrosunu olası ayrılığa karşı güçlü tutmak isteyen Mavililer, Barcelona'da bekleneni veremeyen Coutinho'nun durumunu da yakından takip ediyor.

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, El Partidazo de COPE radyosuna, "Coutinho'yu satmayı istemiyoruz" demişti. Ancak Brezilyalı oyuncu beIN Sports'a verdiği demeçte, "Gelecekte neler olacağını kimse bilemez." diyerek merak uyandırdı.

Coutinho, bu sezon 32 kez formasını giydiği Barcelona adına 8 gol ve 5 asist kaydetti.