Chelsea, Hakim Ziyech için gözünü kararttı

Bu yaz oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Chelsea'de listenin başında ise Faslı yıldız yer alıyor.

'ın yıldızı Hakim Ziyech, sezon sonunda Premier Lig'in yolunu tutabilir.

Telegraph' ta yer alan habere göre; menajeri Frank Lampard yaz transfer dönemindeki listesinin başına Faslı yıldızı yazdı.

Maviler, ocak ayında da Ziyech'i kadrosuna katmaya çalışmış, ancak Ajax oyuncusunun gitmesine izin vermemişti. Buna karşın Ziyech'in bu yaz takımdan ayrılmak isteğini yönetime iletmesinin ardından Amsterdam ekibi yıldız oyuncu için 45 milyon sterlin'lik bir bonservis bedeli belirledi.

Daha fazla takım

Yaz transfer döneminde elinde 150 milyon sterlin'lik bir bütçesi olacağı konuşulan Lampard'ın ise Ziyech'in transferinde ısrarcı olduğu iddia edildi.